अरुणाचल से दौड़कर लखनऊ पहुंचे धावक आशीष कासोदेकर, स्वास्थ्य और पर्यावरण का दे रहे संदेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वास्थ्य जागरुकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर अरुणाचल प्रदेश से दौड़ लगा रहे धावक आशीष कासोदेकर सोमवार को लखनऊ पहुंचे।

वह देशव्यापी दौड़ अभियान ‘डान-2-डस्क’ के तहत अब तक दो हजार किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। उन्होंने यह अभियान 24 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के डोंग वैली से शुरू किया था।

आशीष अरुणाचल प्रदेश से असोम, पश्चिम बंगाल, बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचे। वह प्रतिदिन औसतन लगभग 60 किलोमीटर दौड़ लगा रहे हैं। वह अपना अभियान 26 जनवरी को गुजरात के कच्छ स्थित गोहर मोती में पूरा करेंगे।