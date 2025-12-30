अरुणाचल से दौड़कर लखनऊ पहुंचे धावक आशीष कासोदेकर, स्वास्थ्य और पर्यावरण का दे रहे संदेश
धावक आशीष कासोदेकर 'डान-2-डस्क' अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश से लखनऊ पहुंचे हैं। स्वास्थ्य जागरुकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर उन्होंने 24 नवंब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वास्थ्य जागरुकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर अरुणाचल प्रदेश से दौड़ लगा रहे धावक आशीष कासोदेकर सोमवार को लखनऊ पहुंचे।
वह देशव्यापी दौड़ अभियान ‘डान-2-डस्क’ के तहत अब तक दो हजार किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। उन्होंने यह अभियान 24 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के डोंग वैली से शुरू किया था।
आशीष अरुणाचल प्रदेश से असोम, पश्चिम बंगाल, बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचे। वह प्रतिदिन औसतन लगभग 60 किलोमीटर दौड़ लगा रहे हैं। वह अपना अभियान 26 जनवरी को गुजरात के कच्छ स्थित गोहर मोती में पूरा करेंगे।
उन्होंने बताया कि डोंग वैली से गुजरात तक लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस यात्रा में देश के छह राज्य शामिल हैं। इस मुहिम के तहत ग्रो ट्रीज फाउंडेशन के सहयोग से ट्रीज फार द हिमालय पहल की गई है।
इसके तहत उत्तरकाशी, उत्तराखंड में 76 हजार पौधे लगाए जाएंगे। आशीष ने इससे पहले वर्ष 2023 में केरल के कुट्टनाड से लेकर लद्दाख के उमलिंग ला पास तक 4,003 किलोमीटर की दूरी तय की थी।
