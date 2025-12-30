राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहा अपना दल एस अभी से प्रत्याशी चयन की कसरत में जुट गया है। इसके संगठन संभावित दावेदारों की सूची तैयार कर रहा है। इसमें सबसे पहला जाेर जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों पर दिया जा रहा है।

एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पिछले दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। जिसके बाद से संगठन चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। दो दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक कर बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करने और ग्राम पंचायतों तक जनसंवाद, चौपाल व घर-घर संपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। हाल ही सात मंडलों में सांगठनिक अभियानों की समीक्षा की गई है।

इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को आपसी समन्वय कर जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाले पार्टी नेताओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन तीनों पदाधिकारियों द्वारा तैयार किए जाने वाले पैनल में ही प्रत्याशी चयन किया जाएगा।