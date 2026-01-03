वार्षिक परीक्षाओं से पहले परिषदीय विद्यालयों में होगा वार्षिकोत्सव और खेल उत्सव

पीएम श्री विद्यालयों में यह आयोजन नहीं होंगे। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास, अनुशासन की भावना जगाने के साथ अभिभावकों आदि की भागीदारी के लिए यह आयेाजन कराए जाएं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बच्चों के चौतरफा विकास के लिए परिषदीय विद्यालयों में भी वार्षिकोत्सव और खेल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस 31 जनवरी तक यह आयोजन कराए जाएंगे।

बीएसए इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर वार्षिकोत्सव के आयोजन की रूपरेखा तय करेंगे। सभी परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्षिकोत्सव से पूर्व विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा।

वार्षिकोत्सव में बच्चों की खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता कराई जाएगी। आयोजन में सभी विद्यार्थियों के माता-पिता को भी आमंत्रित किया जाएगा। विभाग ने हर विद्यालयों को वार्षिकोत्सव के लिए 1200 रुपये और खेल उत्सव के लिए 300 रुपये की दर से धनराशि आवंटित की है।