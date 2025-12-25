अलीगढ़ में रिटायर्ड बीडीओ की पत्नी से टप्पेबाजी, जेवरात उतरवाए

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पेबाजों की हरकतों पर विराम नहीं लग रहा है। इस बार रिटायर्ड बीडीओ की पत्नी शिकार बन गईं। टप्पेबाजों ने पहने हुए जेवरात उतरवा लिए।

बन्नादेवी क्षेत्र के चांदमारी निवासी रिटायर्ड बीडीओ मुरारीलाल गौतम की पत्नी मंजू गौतम ने बताया कि बीते मंगलवार को नुमाइश मैदान में सब्जी लेने गई थीं। कोई महिला उन्हें बातों में लेकर एकांत में ले गई।

उसकी बातें सुनकर उसने सोने की चूड़ियां, सोने का छल्ला ले लिया। उसके हाथ में कागज की गड्डी उसे दे दी। उसे याद ही नहीं हुआ कि कब यह सब उसके साथ हो गया। जब उसे होश आया वह महिला गायब थी।