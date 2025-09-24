यूपी के इस बस स्टेशन की 254.55 लाख की लागत से बदलेगी सूरत, सरकार ने पहली किस्त भी कर दी जारी
अलीगढ़ के अकराबाद बस स्टेशन का जल्द ही नवीनीकरण होगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 254.55 लाख रुपये मंजूर किए हैं जिसमें से 1 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को सौंपा गया है। सरकार ने समय पर और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए हैं जिसमें दिव्यांगों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अलीगढ़ जिले के अकराबाद बस स्टेशन का जल्द ही नया रूप देखने को मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके पुनर्निर्माण के लिए 254.55 लाख रुपये की स्वीकृति की है। इसमें एक करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
बस स्टेशन का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम की कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को सौंपा गया है। शासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य तय समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा होना चाहिए।
निर्माण कार्य में दिव्यांगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। निर्माण के दौरान किसी भी तरह का बड़ा बदलाव करने से पहले सक्षम स्तर से अनुमति लेनी होगी। परियोजना की लागत को टेंडर प्रक्रिया के आधार पर पूरा किया जाएगा ताकि वास्तविक लागत से अधिक धनराशि खर्च न हो।
इसके तहत परिवहन निगम को हर महीने खर्च का ब्योरा शासन को भेजना होगा। साथ ही कार्यदायी संस्था और परिवहन निगम दोनों पर यह जिम्मेदारी होगी कि निर्माण कार्य समय पर, तय मानकों और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अकराबाद क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था और मजबूत होगी।
