    'भाजपा में डबल इंजन टकराहट 2.0 का नया वर्जन', अखि‍लेश ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर किया तंज

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा पीडीए को पारिवारिक दल एलायंस बताए जाने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया है। सपा प्रमुख न ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा पीडीए को पारिवारिक दल एलायंस बताए जाने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि अब भाजपा में दो और ‘अध्यक्षीय इंजनों’ के बीच ‘डबल इंजन टकराहट 2.0’ का नया वर्जन आ गया है। लखनऊ अध्यक्ष 2.0 ने दिल्ली अध्यक्ष 2.0 के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी पारिवारिक वंशवादी योग्यता को अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट किया है। क्योंकि सात बार के, उम्र में भी बड़े सांसद जी को पांच बार के विधायक जी के सामने निम्नतर पद देकर अपमानित किया गया है, ये वक्तव्य उसी तिरस्कार का शाब्दिक प्रतिकार है।

    बुधवार को जारी बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली का पद क्यों नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। उनकी खीझ का कारण उचित है, लेकिन जब तक वो स्वयं इस भेदकारी भाजपाई सोच से बाहर नहीं आएंगे, न अपना भला कर पाएंगे, न अपने समाज का। अब उनको ठानना होगा कि जब कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो स्टूल पर क्यों बैठा जाए।

    उनका भी भविष्य उन्हीं के जैसा होगा, जिनका इस्तेमाल सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा ने पहले किया था और जो आज तक प्रतीक्षारत हैं। भाजपाई किसी दूसरे को हेलीकाप्टर से उतारकर पद छीनने वाले ही नहीं, नेम प्लेट तक हटवा देने वाले लोग हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के रूप में कई समाज के लोगों को तो बैठाया है, लेकिन वणिक समाज को कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया।

    एक अन्य बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए संविधान द्वारा निश्चित 27 फीसदी आरक्षण में से 1/3 आरक्षण को नकारकर अपना असली ‘संविधान-आरक्षण विरोधी’ चेहरा दिखा रही है। अब नये नवेले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आएं और ओबीसी आरक्षण की हकमारी से बचाएं।

    लेखपाल भर्ती के विज्ञापन दिए पदों का उल्लेख कर आरोप लगाया कि यह ओबीसी के 717 पद की भर्ती होने से पहले लूट है। पिछले पांच साल में हुई सभी भर्तियों में पीडीए के पदों की लूट हुई है। चोरी पकड़े जाने के बाद सरकार ने तथाकथित कमेटी गठित की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आरक्षण मारने के नाट फाउंड सूटेबल जैसे गैरकानूनी फार्मूले को अब कोर्ट में चुनौती देने का समय आ गया है।

    सपा प्रमुख ने लेखपाल भर्ती और उससे पहले की चार भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए एक्स पर भी पोस्ट की। वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन को लेकर जाम से यातायात ठप होने का संज्ञान लेने की बात कही और लिखा कि मुख्यमंत्री आने वालों को सीरप प्रकरण की प्रगति भी बता दें।