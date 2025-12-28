'माफिया निर्भय होकर चला रहे नशे का कारोबार', अखिलेश का तंज- महिला अपराध में यूपी सबसे आगे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। जीरो टालरेंस का दावा जीरो साबित हुआ। पुलिस बेलगाम है।

भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराधी और अराजक तत्व खुलेआम घटनाएं कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि पुलिस-प्रशासन भाजपा नेताओं के दबाव में है। मुख्यमंत्री के गृह नगर गोरखपुर तक में अपराध नहीं रुक रहा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षण में माफिया निर्भय होकर नशे का जहरीला कारोबार कर रहे हैं।

पूर्व सीएम ने कहा कि रामपुर में कार में छात्रा से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बस्ती में छेड़खानी हुई। पुलिस का महिला अपराध पर नियंत्रण नहीं है। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिला अपराध पर रोकथाम के लिए 1090 सेवा शुरू की गयी थी जहां एक फोन काल पर पुलिस महिलाओं व बेटियों की मदद करती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस सेवा को बिगाड़ दिया।

पुलिस-प्रशासन मूक दर्शक बनकर अपराध होते देख रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि इस सरकार में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं और न युवा और व्यापारी। प्रदेश की जनता 2027 में भाजपा सरकार को हटाकर प्रदेश को अपराध और नशे से मुक्त करेगी।

भाजपा संगठन पर कसा तंज, कहा यहां चलती है पर्ची और मर्जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर कई तंज कसा है। संकेतों में कहा कि जिसे अनुशासनहीन कहकर अपमानित करने वाली चेतावनी दी जा रही है वो इन सत्ताधारियों का दंभ है।