'सरकार की लापरवाही का उदाहरण है इंदौर की घटना', अखिलेश यादव ने नदियों की सफाई पर उठाए सवाल
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही का उदाहरण बताया। अख ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मृत्यु को लेकर केंद्र व मप्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि यह घटना सरकार की लापरवाही और नाकामी का जीता-जागता उदाहरण है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि वे मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर कोई मां गंगा का पानी पीता है तो वो बीमार पड़ जाएगा और अगर कोई दिल्ली में यमुना नदी में नहाता है तो उसे खुजली हो जाएगी।
गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि कई शहरों को सफाई आदि उपलब्धियों के लिए कई अवार्ड मिले हैं। इंदौर भी उनमें हैं, फिर भी पीने के पानी की हालत इतनी खराब है कि जिसने भी पिया, उसकी मृत्यु हो गई और कई लोग बीमार हैं।
जब भाजपा से इस बारे में सवाल किया गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि जवाब देने के बजाय उन्होंने कैसा व्यवहार किया। हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो नदियों को साफ करने के बारे में झूठ बोलते हैं और जो अरावली पहाड़ियों को काटने के लिए तैयार हैं? जहां सरकार विकसित भारत का सपना दिखा रही है, वहां लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। क्या यही विकास है?
सपा प्रमुख ने पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार का भी दावा किया। कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बड़े अंतर से जीतने वाली हैं। इस बार भाजपा की साजिश काम नहीं करेगी। पहले ये बंगाल में हारेंगे, और फिर यूपी में भी हारेंगे।
उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर कहा कि जब मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके वोटों की गिनती से चार करोड़ वोट कम कर दिए गए हैं, तो वह असल में अधिकारियों से धोखाधड़ी करने के लिए कह रहे थे। इससे पहले उन्हाेंने पार्टी नेताओं को वर्ष 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटने के भी निर्देश दिए। इससे पहले बड़ी संख्या में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख को नववर्ष की बधाई दी। अखिलेश ने बाटी चोखा की पार्टी के सहारे भाजपा के ब्राहाण विधायकों की बैठक को लेकर भी तंज किया।
