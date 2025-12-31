Language
    'प्रदेश में घूम-घूम कर हथियार बांट रहे...', अखिलेश ने भाजपा सरकार पर लगाया गुंडों-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गुंडों-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में गुंडे कानून व्यवस्था औ ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गुंडों-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि सत्ता के संरक्षण में गुंडे कानून व्यवस्था और पुलिस पर भारी पड़ रहे है। पूरे देश-दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बर्बाद कर रहे है। प्रदेश में घूम-घूम कर कहीं हथियार बांट रहे है, कहीं पर्यटकों के साथ मारपीट कर रहे है तो कहीं बहन-बेटियों को प्रताड़ित कर रहे है।

    बुधवार को जारी बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री जी और सरकार अराजक तत्वों की अराजकता पर चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार का जीरो टालरेंस का दावा जीरो हो चुका है। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों के घरों तक हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक पहुंचाने वाले, देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों के खिलाफ क्या कोई संज्ञान लेने वाला है?