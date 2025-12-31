Language
    'गुंडों-माफिया को संरक्षण दे रही भाजपा सरकार', अखि‍लेश ने सोने के बढ़ते दामों को लेकर भी उठाए सवाल

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:04 PM (IST)

    सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गुंडों-माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में गुंडे कानू ...और पढ़ें

    सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गुंडों-माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में गुंडे कानून व्यवस्था और पुलिस पर भारी पड़ रहे है। पूरे देश-दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बर्बाद कर रहे है। प्रदेश में घूम-घूम कर कहीं हथियार बांट रहे है, कहीं पर्यटकों के साथ मारपीट कर रहे है तो कहीं बहन-बेटियों को प्रताड़ित कर रहे है।

    बुधवार को जारी बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री और सरकार अराजक तत्वों की अराजकता पर चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार का जीरो टालरेंस का दावा जीरो हो चुका है। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों के घरों तक हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक पहुंचाने वाले, देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों के खिलाफ क्या कोई संज्ञान लेने वाला है?

    वहीं सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने एक्स पर लिखा कि कोई सामान्य व्यक्ति तो खरीद नहीं रहा, फिर भी सोने के दाम बेतहाशा क्यों बढ़ रहे हैं। कहीं भाजपाई भ्रष्टाचार का स्वर्णीकरण तो नहीं चल रहा। बस यूं ही पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा खपत गोरखपुर और उसके आसपास ही क्यों हो रही है।