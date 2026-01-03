'जनता को धोखा देने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करेगी BJP', अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दिए ये निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा की रणनीतियों से सावधान रहने की हिदायत दी है। सपा प्रमुख ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जनता को धोखा देने के लिए मंत्री बनाएगी। भाजपा को हटाने के लिए सावधान रहकर राजनीति करनी है।

सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार हर मामले में फेल हो गई है। बजट को लेकर हमें गुमराह नहीं होना है। भाजपा की नफरत की राजनीति को हराना है। वर्ष 2026 में मेहनत से ही वर्ष 2027 में सफलता मिलेगी। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर जनता के बीच रहना है और भाजपा की नाकामियां बतानी हैं। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से हर वर्ग त्रस्त है।

सपा की सरकार बनने पर हर वर्ग का सम्मान होगा। इससे पहले सपा प्रमुख ने समाजवादी पीडीए पंचांग-2026 का विमोचन किया, इसमें विशेष रूप से पीडीए समाज के महापुरुषों की जयंती एवं पुण्यतिथि के साथ राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक दिवसों का भी उल्लेख है। वहीं सपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर उत्तराखंड में रविवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव को भी नैतिक समर्थन दिया।