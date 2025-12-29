Language
    'जानबूझकर आरक्षण का हक मारते हैं भाजपाई', अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार दिया है। सपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि भाजपाई वो घोटालेबाज लोग हैं जो सं ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार दिया है। सपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि भाजपाई वो घोटालेबाज लोग हैं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी सरेआम मार देते हैं। वहीं उन्होंने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से स्वत: संज्ञान लेने की भी मांग की है।

    लेखपाल भर्ती के आरक्षण में गलती के बाद हाल ही में उसका दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है। इसे लेकर सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा,‘ भाजपाई वो पीडीए विरोधी लोग हैं, जो जानबूझकर आरक्षण की हकमारी करते हैं और सोचते हैं कि पकड़ गए तो दे देंगे। ओबीसी हो, दलित, अल्पसंख्यक या महिला, ये सब भाजपाइयों की निगाह में दोयम दर्जे के लोग हैं।

    वर्चस्ववादी भाजपाइयों के मन में भेदभाव का जो विष भरा है, वो कभी पीडीए के खिलाफ हिंसा, शोषण, अत्याचार, छुआछूत के रूप में बाहर आता है तो कभी आरक्षण मारने या गंगा जल से धुलवाने के कुत्सित रूप में।’ एक अन्य पोस्ट में उन्होंने देहरादून की घटना को लेकर लिखा कि घटना नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विष बेल की तरह फल-फूल रहे हैं।

    इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता-अखंडता खतरे में है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब शांति प्रिय, सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों का बहिष्कार भी करें, नहीं तो हममें से कोई भी कल को इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा। वहीं एक अन्य बयान में उन्होंने भाजपा सरकार में हर हर विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया।