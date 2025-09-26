अखिलेश यादव ने भाजपा पर GST में कमी के नाम पर गोलमाल करने का लगाया आरोप, विदेश नीति को लेकर सरकार पर बोला हमला

लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी सुधारों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तैयार उत्पादों पर जीएसटी कम कर रही है जबकि कच्चे माल पर बढ़ा रही है जिससे जनता को धोखा हो रहा है। उन्होंने महंगाई कम करने के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया की दाम बांधो नीति का समर्थन किया और विदेश नीति की विफलता पर भी चिंता जताई।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा सरकार ने दिखाने के लिए तैयार सामान पर जीएसटी घटा दी, लेकिन वो सामान जिससे बनता है, उस कच्चे माल पर जीएसटी बढ़ा दी। भाजपा के जीएसटी गोलमाल का सच यही है।

भाजपा जनता को धोखा दे रही है। भाजपाई तो सड़कों पर नारे लगाकर 50 प्रतिशत का भाषण देकर निकल गए, अब जब जनता बाजार जा रही है और सस्ता माल नहीं पा रही है तो दुकानदारों से झगड़ रही है।

शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी के गुलिस्तां कॉलोनी स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि इस सरकार ने आठ साल पहले आधी रात को जीएसटी लगाकर जश्न मनाया था। तबसे हर चीज को महंगा कर जनता से वसूली की।