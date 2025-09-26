यूपी के इस जिले में एक अक्टूबर से चार क्रय केंद्रों पर होगी मक्का की खरीद, 2400 प्रति क्विंटल मिलेगा दाम

गोंडा में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 1 अक्टूबर से शरदकालीन मक्का की खरीद शुरू होगी। गोंडा कर्नलगंज और नवाबगंज में क्रय केंद्र खोले गए हैं जहां किसान 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर मक्का बेच सकते हैं। खरीद का लक्ष्य 500 मीट्रिक टन है। किसानों को मक्का और धान बिक्री के लिए जनसेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। छनाई शुल्क वापस मिलेगा।

नवाबगंज मंडी व कर्नलगंज में भी किसान अपनी उपज मक्का बिक्री कर सकेंगे। इस बार मक्का खरीद का लक्ष्य 500 मीट्रिक टन रखा गया है,पिछले वर्षों में खरीद की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए विभाग लक्ष्य पूरा करने में जुट गया है।