यूपी के इस जिले में एक अक्टूबर से चार क्रय केंद्रों पर होगी मक्का की खरीद, 2400 प्रति क्विंटल मिलेगा दाम
गोंडा में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 1 अक्टूबर से शरदकालीन मक्का की खरीद शुरू होगी। गोंडा कर्नलगंज और नवाबगंज में क्रय केंद्र खोले गए हैं जहां किसान 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर मक्का बेच सकते हैं। खरीद का लक्ष्य 500 मीट्रिक टन है। किसानों को मक्का और धान बिक्री के लिए जनसेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। छनाई शुल्क वापस मिलेगा।
संवाद सूत्र, गोंडा। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत एक अक्टूबर से शारदीय मक्का की खरीद शुरू होने जा रही है। इसके लिए गोंडा नवीन गल्ला मंडी में दो, कर्नलगंज व नवाबगंज स्थित गल्ला मंडी में एक-एक मक्का क्रय केंद्र खोले गए हैं,जहां किसान अपनी खेत में पैदा हुई मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर बेच सकेंगे।
जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत शरदकालीन मक्के की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। यह क्रय केंद्र 31 मार्च तक चलेंगे। इस खरीद के लिए तीन क्रय केंद्र शहर स्थित नवीन गल्ला मंडी में दो क्रयकेंद्र खोले गए हैं।
नवाबगंज मंडी व कर्नलगंज में भी किसान अपनी उपज मक्का बिक्री कर सकेंगे। इस बार मक्का खरीद का लक्ष्य 500 मीट्रिक टन रखा गया है,पिछले वर्षों में खरीद की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए विभाग लक्ष्य पूरा करने में जुट गया है।
मक्का व धान बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू
मक्का के साथ धान बिक्री का भी पंजीयन शुरू हो गया है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि किसानों को जनसेवा केंद्र या लोकवाणी पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर उसका सत्यापन होगा। यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किसान मक्का निकट के क्रय केंद्र पर लेकर जाएंगे।
यहां उपज की खरीद पर उसकी छनाई,उतराई व सफाई में किसान से लिया गया शुल्क भी 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उसके मूल्य के साथ जोड़कर उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
