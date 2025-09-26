'दलितों और पिछड़ों की विरोधी है समाजवादी पार्टी', डॉ. लालजी निर्मल अखिलेश यादव पर साधा निशना

डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा से आरक्षण और बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में दलित कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार जातिवाद खत्म करने के लिए संकल्पित है जिससे अखिलेश यादव को दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की याद आ रही है।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव शुरू से ही आरक्षण और दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विरोधी हैं। सपा शासन में मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव ने दलित कर्मचारियों के प्रोन्नति में आरक्षण खत्म किया। वह चाहते तो दलितों के साथ ही पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकते थे। सपा दलितों के साथ ही पिछड़ा वर्ग की भी विरोधी है।

बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक बातें करते हैं सपा के नेता डॉ. निर्मल ने आरोप लगाया कि सपा सांसद ने ही लोकसभा में दलित कर्मचारियों के प्रोन्नति में आरक्षण के बिल को फाड़ा। इतना ही नहीं, सपा के कई नेता बाबा साहब के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अपमानजनक बात करते रहे, अब दलितों का वोट पाने की खातिर वह आरक्षण और अम्बेडकर की बात करने लगे हैं।

जातिवाद समाप्त करने को संकल्पित है योगी सरकार एमएलसी डॉ. निर्मल ने कहा कि राज्य की योगी सरकार प्रदेश से जातिवाद खत्म करने को कृतसंकल्पित है तो ऐसे में अखिलेश यादव को दलितों के साथ ही पिछड़ा वर्ग को जोड़ने और उनके अधिकारों की बात याद आ रही है। मुख्यमंत्री जी हजरतगंज में जीएसटी कम होने से आम जन को होने वाले फायदे बता रहे थे, इस पर उनका कहना कि योगी जी गंजिंग करने गये थे। यह बेहद गलत है। सपा शासनकाल में तो कोई भद्र पुरुष या महिला स्वतंत्र होकर गंजिंग भी नहीं कर सकती थी। सपा के गुण्डाराज में महिलाएं घर में रहकर ही खुद को ज्यादा सुरक्षित समझतीं थीं।