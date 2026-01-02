अखिलेश ने चार करोड़ वोट कटने वाले बयान को लेकर लगाया आरोप, कहा- सीएम ने अधिकारियों को दिया बेईमानी का संदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में अधिकारियों को बेईमानी का इशारा करने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि जिस समय

मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चार करोड़ वोट कट गये हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को बेईमानी करने का संदेश दिया था। जिस तरह के आंकड़े आए हैं, उसमें चुनाव आयोग और अधिकारियों को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग, मैपिंग एप और जो कंपनियां चुनाव आयोग की तकनीकी रूप से मदद कर रही हैं, वह निष्पक्ष होंगी।