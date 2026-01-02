Language
    अखिलेश ने चार करोड़ वोट कटने वाले बयान को लेकर लगाया आरोप, कहा- सीएम ने अधिकारियों को दिया बेईमानी का संदेश

    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:00 PM (IST)

    सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अधिकारियों को बेईमानी का संकेत देने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में अधिकारियों को बेईमानी का इशारा करने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि जिस समय

    मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चार करोड़ वोट कट गये हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को बेईमानी करने का संदेश दिया था। जिस तरह के आंकड़े आए हैं, उसमें चुनाव आयोग और अधिकारियों को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग, मैपिंग एप और जो कंपनियां चुनाव आयोग की तकनीकी रूप से मदद कर रही हैं, वह निष्पक्ष होंगी।

    शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि सभी बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने में जुट जाएं। एसआइआर पर पूरी नजर रखें। यदि राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े दूसरे हैं और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आंकड़े दूसरे हैं तो एसआइआर का क्या मतलब रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी के इशारे के बाद बेईमानी करने की तैयारी हो रही हो।

    उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से हर वर्ग परेशान है। लोगों को भरोसा है कि सपा वर्ष 2027 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाएगी।