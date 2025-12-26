मायावती की तीसरी पीढ़ी भी करेगी बहुजन की राजनीति, आकाश आनंद ने अपनी बेटी को मिशन के लिए तैयार करने की जताई इच्छा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की तीसरी पीढ़ी को भी भविष्य में बहुजन समाज की राजनीति में लाए जाने को अभी से जमीन तैयार हो रही है। उनके भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बेटी के जन्म के बाद उसको पार्टी के मिशन के लिए तैयार करने की इच्छा जताई है और बसपा सुप्रीमो ने इसका स्वागत किया है।

बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश का विवाह पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य डा. अशोक सिद्धार्थ की बेटी डा. प्रज्ञा के साथ हुआ है। गुरुवार को आकाश के यहां पुत्री का जन्म हुआ। इसे लेकर बहनजी ने एक्स पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा,‘बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पुत्री के रूप में परिवार में नई सदस्य की प्राप्ति पर सभी लोगों में खुशी की लहर है तथा उनके लिये इससे भी ज्यादा हर्ष व गौरव की बात यह है कि आकाश ने अपनी बेटी को बहनजी की तरह ही बहुजन समाज के मिशन के प्रति समर्पित करने के लिये तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है। इसका भरपूर स्वागत।’

उनकी इस पोस्ट के बाद पार्टी के अंदर से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में चर्चाएं शुरू हो गई है। अपनी राजनीति की शुरुआत से ही मायावती परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार करती रही हैं, परंतु पहले उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को पार्टी में जिम्मेदारी दी। इसके बाद उनके बेटे आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।