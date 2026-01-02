ऐशबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बदला, बोगी की गलत जानकारी से भटके यात्री, लोगों में अफरातफरी जैसी बनी स्थिति

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे की लापरवाही से गुरुवार रात ऐशबाग स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। रेलवे ने पहले तो सीतापुर एलटीटी एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदल दिया। इसके बाद कोच गाइडेंस सिस्टम में गलत जानकारी फीड कर दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो अफरातफरी मच गई। ट्रेन के रवाना होते ही चेन पुलिंग हो गई। करीब 25 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही।

ट्रेन 12108 सीतापुर एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुरुवार को ऐशबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर आना था। रेलवे ने इस ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलकर तीन नंबर कर दिया। यात्री किसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंचे। यहां कोच गाइडेंस सिस्टम पर इंजन की तरफ से जनरल के बाद स्लीपर बोगियों की लोकेशन बताई गई।