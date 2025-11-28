UP Weather Today: आगरा-गोरखपुर के न्यूनतम तापमान में गिरावट, सुबह रहा हल्का कोहरा

जागरण संवाददाता, आगरा। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से शहर में गुरुवार, सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यहां न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो बुधवार के 10 डिग्री सेल्सियस से कम था। इससे बुधवार रात और गुरुवार सुबह ठंड रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। सुबह हल्का कोहरा रहेगा, जो धूप निकलने पर छंट जाएगा।

शहर में बुधवार को ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। तापमान में गिरावट की वजह से गुरुवार सुबह शहर के खुले क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला। धूप निकलने पर कोहरा तो छंंट गया, लेकिन सामान्य से तापमान कम रहा। शाम को तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई।