UP Weather Today: आगरा-गोरखपुर के न्यूनतम तापमान में गिरावट, सुबह रहा हल्का कोहरा
आगरा में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जहाँ न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में भी मौसम साफ रहने और ठंड बढ़ने का अनुमान है। सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिला।
जागरण संवाददाता, आगरा। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से शहर में गुरुवार, सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यहां न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो बुधवार के 10 डिग्री सेल्सियस से कम था। इससे बुधवार रात और गुरुवार सुबह ठंड रही।
सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। सुबह हल्का कोहरा रहेगा, जो धूप निकलने पर छंट जाएगा।
शहर में बुधवार को ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। तापमान में गिरावट की वजह से गुरुवार सुबह शहर के खुले क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला। धूप निकलने पर कोहरा तो छंंट गया, लेकिन सामान्य से तापमान कम रहा। शाम को तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई।
अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस कम रहा था।
यह भी पढ़ें- सर्दियों के मौसम में ठंडी और शुष्क हवा बढ़ा रही आंखों की समस्या, डाक्टर की सलाह भूलकर भी न करें इग्नोर
मौसम विज्ञानी मो. दानिश के अनुसार पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान से प्रदेश में आ रही ठंडी व शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं के दिशा परिवर्तन से अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली।
गोरखपुर का मौसम
गोरखपुर में शुक्रवार की सुबह हल्की धुंध रहेगी। दिन में मौसम साफ रहेगा और ठंड बढ़ेगी। देवरिया और बस्ती में भी मौसम साफ रहने और ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।