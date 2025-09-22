Language
    आयुष काउंसलिंग में 26 सितंबर से प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन, इन लोगों पर रहेगा विशेष जोर

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:17 PM (IST)

    आयुष काउंसलिंग के माध्यम से बीयूएमएस बीएचएमएस बीएएमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 26 सितंबर से प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू होगा। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुल 8485 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही हो चुका है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद छात्र सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

    आयुष काउंसलिंग में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्रों पर रहेगी नजर।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष काउंसलिंग के माध्यम से बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 26 सितंबर से शुरू होगा। इस काउंसलिंग में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

    यदि किसी अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र पर संदेह होगा तो उसे जांच के लिए संबंधित जिलों में भेजा जाएगा। नीट काउंसलिंग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे की सीटों पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर प्रवेश लेने के मामले सामने आने के बाद आयुष प्रवेश प्रक्रिया में भी इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी प्रमाण पत्रों के लिए प्रारूप की जानकारी काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही दी जा चुकी है।

    बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस की 8485 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। निदेशक होम्योपैथी व काउंसलिंग प्रक्रिया के सदस्य सचिव प्रो़ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि एनआईसी के सहयोग से काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है।

    10 सितंबर से आनलाइन पंजीकरण व प्रमाण पत्र अपलोड की शुरुआत हुई थी। सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की आनलाइन जांच हो गई है। 26 सितंबर से नोडल सेंटर पर मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

    इसके बाद ही अभ्यर्थी सीट आवंटन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभी तक किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली है।किसी तरह का संदेह होने पर प्रमाण पत्र जहां से जारी हुए हैं, वहां से जांच कराई जाएगी।

    गौरतलब है कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी मेडिकल कालेजों में कुल 1385 सीटें हैं। इनमें से आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में बीएएमएस (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) की 502, होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में बीएचएमएस (बैचलर आफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी) की 755, यूनानी मेडिकल कालेजों की बीयूएमएस (बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी) की 128 सीटें हैं।

    प्राइवेट आयुष मेडिकल कालेज में 7100 सीटें हैं। इनमें बीएचएमएस की 330, बीएएमएस की 6208, बीयूएमएस की 562 सीटें हैं। 26 सितंबर से सात अक्टूबर तक प्रमाण पत्रों की जांच का समय दिया गया है। एक व दो अक्टूबर को छुट्टी रहेगी।

    अभ्यर्थियों को नोडल सेंटर पर सुबह नौ बजे से पांच बजे तक पहुंचना होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद 26 सितंबर से नौ अक्टूबर की शाम पांच बजे तक अभ्यर्थी आवंटित कालेजों में प्रवेश ले सकेंगे।