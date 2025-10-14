75 वर्षीय वृद्धा को 11 दिन तक जालसाजों ने किया डिजिटल अरेस्ट, 34 लाख रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने महानगर निवासी वृद्धा आशा सिंह को ईडी का अधिकारी बनकर 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान जुर्माने के नाम पर उनसे तीन खातों में 34 लाख रुपये जमा कराये। इस दौरान किसी से बात करने से मना कर दिया। फर्जी वारंट और जब्ती का आदेश भी वाट्सएप पर भेजा।

पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 75 वर्षीय पीड़िता आशा सिंह के मुताबिक महानगर के सेक्टर-सी में रहती है। पति की मौत काफी पहले हो चुकी है। वह मूलरुप से जहानाबाद की रहने वाली हैं। उनको 28 सितबंर को वाट्सएप पर कॉल आई।

कॉल करने वाले ने खुद को एटीएस और ईडी का अधिकारी बताया। काफी देर तक बात करते रहे। इस दौरान कहा कि उनके खाते का प्रयोग आतंकी संगठन व देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों से लेनदेन में किया गया है। एटीएस व ईडी अधिकारी बने जालसाजों ने काफी देर तक उनको धमकी दी।

इस दौरान उनके नाम का फर्जी वारंट और जब्ती का आदेश भी वाट्सएप पर भेजा। ईडी के अधिकारी ने जुर्माना भरने पर मामले से राहत देने का झांसा दिया। इसके नाम पर कई बार में 34 लाख रुपये जमा कराये। जिस नंबर से काल करते थे, उस पर एटीएस लिखा था। इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाना बृजेश कुमार यादव के मुताबिक सर्विलांस की मदद से जालसाजों का पता लगाया जा रहा है।