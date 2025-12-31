Language
    न्यू ईयर के पहले दिन ही यूपी के 67 IAS अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन, लिस्ट भी हो गई जारी

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:22 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में नए साल के पहले दिन 67 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी। इनमें 2001 बैच के चार अधिकारी प्रमुख सचिव बनेंगे, जबकि 2010 बैच के 19 आईएए ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 67 आइएएस अधिकारियों को नए वर्ष के पहले दिन गुरुवार को पदोन्नति मिल जाएगी। इनमें चार आइएएस अधिकारी वर्ष 2001 बैच के शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू और एसवीएस रंगाराव प्रमुख सचिव बन जाएंगे। वर्ष 2010 बैच के 19 आइएएस अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। जल्द ही इन अधिकारियों को नई तैनाती दी जाएगी।

    वर्ष 2010 बैच के आइएएस अखंड प्रताप सिंह, कुमार प्रशांत, नेहा शर्मा, मोनिका रानी, शंभु कुमार, योगेश कुमार, नितीश कुमार, भवानी सिंह खंगारौत, संदीप कौर, दुर्गाशक्ति नागपाल, रवींद्र कुमार और ओम प्रकाश आर्य को सचिव के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। के. बालाजी, आशुतोष निरंजन व सुजीत कुमार को सचिव के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। इसी बैच के नगेंद्र प्रताप, दिव्य प्रकाश गिरी, कृष्ण कुमार व सुधा वर्मा को भी सचिव के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। शेष अधिकारियों को उच्च वेतनमान में पदोन्नति मिलेगी।