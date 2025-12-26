SIR in UP: लखनऊ में लिस्ट से 12 लाख वोटर बाहर, 4.5 लाख मतदाता लापता 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। विशेष सघन पुनरीक्षण के बाद लखनऊ में 12 लाख से अधिक वोटर बाहर कर दिए गए। शुक्रवार तक एसआइआर के बाद लखनऊ में 69.85 प्रतिशत फार्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया। लखनऊ में बड़ी संख्या में लापता और विस्थापित वोटर पाए गए हैं। सवा पांच लाख विस्थापित और लापता मतदाताओं की संख्या करीब सवा चार लाख है। इसके अलावा डुप्लीकेट और मृतक वोटरों की संख्या भी दो लाख के ऊपर है।

एसआइआर शुक्रवार को पूरा हो गया। दो बार समय सीमा बढ़ा चुके आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग के बावजूद आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी। लखनऊ में विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान लखनऊ में शहरी क्षेत्रों में एसआइआर को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखी। शहरी विधानसभा क्षेत्रों कैंट, उत्तर, पूर्व और मध्य विधानसभा में कलेक्शन सबसे कम है। यहां पर साठ प्रतिशत के आसपास ही फार्म का डिजिटाइजेशन हो पाया।

वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता जागरूक नजर आए। मलिहाबाद और मोहनलालगंज विधानसभा में 80 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के फार्म का डिजिटाइजेशन हो गया। एसआइआर से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ में बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जिन्होंने फार्म तो लिया लेकिन जमा करने से कतराते रहे।

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से फार्म भराने का प्रयास किया और विशेष शिविरों का भी आयोजन किया लेकिन इसके बावजूद उदासीनता बनी रही। इसके अलावा मतदाता सूची में बाहरी वोटरों के शामिल होने के आरोप भी लगते रहे हैं। महापौर सुषमा खर्कवाल के अलावा शहर के विधायक भी बाहरी वोटरों का मुददा उठाते रहे हैं।

वहीं एसआइआर पर पहले से ही निशाना साध रही कांग्रेस ने आयोग पर सवाल उठाया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव का कहना है कि 12 लाख से अधिक वोटरों का सूची से बाहर होना साबित करता है कि आयोग की मनमानी के कारण मतदाता अपने फार्म नहीं भर पाए। अगर सभी बीएलओ को पुरानी सूची उपलब्ध कराई जाती तो इतनी अधिक संख्या में वोटर बाहर नहीं होते।