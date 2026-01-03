Language
    बिहार से लखनऊ होकर पंजाब भेजा जा रहा था 120 किलोग्राम गांजा, चार तस्कर गिरफ्तार

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:52 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार से लखनऊ होकर पंजाब के लिए मादक पदार्थों की तस्करी ट्रेन से जारी है। जीआरपी, आरपीएफ और एनसीबी की संयुक्त टीम ने छपरा-मथुरा एक्सप्रेस में छापा मारकर एसी बोगी से 120 किलोग्राम गांजा के साथ चार तस्कराें को गिरफ्तार किया।

    ट्रेन 15109 मथुरा- छपरा एक्सप्रेस गोमतीनगर पहुंची तो एसी बोगी ए-1 की सीट संख्या 37 से 40 नंबर पर यात्रा कर रहे यात्रियों की जांच संयुक्त टीम ने की। मौके पर छोटे-छोटे पैकेट में रखा 120 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि यह गांजा बिहार के सीवान से मथुरा होते हुए चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 24 लाख रुपये है।