लखीमपुर से होकर गुजरेगीं दो माघ मेला स्पेशल ट्रेन, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

संवाद सूत्र, लखीमपुर। रेलवे ने माघ मेले को लेकर मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से दो ट्रेनें जिले से होकर गुजरेगीं, जिनमें एक ट्रेन कासगंज से प्रयागराज के झूंसी स्टेशन तक और दूसरी लालकुआं से प्रयागराज के रामबाग स्टेशन तक जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कासगंज से 28, 29 व 30 दिसंबर को प्रयागराज के झूंसी के लिए ट्रेन रवाना होगी, जबकि लालकुआं से 30 दिसंबर को प्रयागराज के रामबाग स्टेशन के लिए ट्रेन चलेगी। रेलवे ने इन ट्रेनों की समय सारिणी भी जारी कर दी है।