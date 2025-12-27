Language
    लखीमपुर से होकर गुजरेगीं दो माघ मेला स्पेशल ट्रेन, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

    By Rakesh Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    रेलवे ने माघ मेले के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से दो ट्रेनें लखीमपुर जिले से होकर गुजरेंगी। एक ट्रेन कासगंज से प्रयागराज के झूं ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। रेलवे ने माघ मेले को लेकर मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से दो ट्रेनें जिले से होकर गुजरेगीं, जिनमें एक ट्रेन कासगंज से प्रयागराज के झूंसी स्टेशन तक और दूसरी लालकुआं से प्रयागराज के रामबाग स्टेशन तक जाएगी।

    रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कासगंज से 28, 29 व 30 दिसंबर को प्रयागराज के झूंसी के लिए ट्रेन रवाना होगी, जबकि लालकुआं से 30 दिसंबर को प्रयागराज के रामबाग स्टेशन के लिए ट्रेन चलेगी। रेलवे ने इन ट्रेनों की समय सारिणी भी जारी कर दी है।

    इसके अनुसार कासगंज से 15:00 बजे चलकर मेला स्पेशल ट्रेन 20:40 पर मैलानी, 21:25 पर लखीमपुर आकर अगले दिन 11:30 पर झूंसी पहुंचाएगी। इसी तरह दूसरी मेला स्पेशल ट्रेन लालकुआं से दोपहर 15:00 पर चलकर 19:15 पर मैलानी, 20:05 पर लखीमपुर आकर अगली सुबह 10:15 पर प्रयागराज के रामबाग स्टेशन पहुंचाएगी।