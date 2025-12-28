Language
    लखीमपुर में SIR के दौरान मतदाता सूची में मिले 89 हजार मृतक, 31 दिसंबर को जारी होगी लिस्ट

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    लखीमपुर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा हो गया है। इसमें 89 हजार मृत मतदाता और 48 हजार डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 1.7 लाख शिफ ...और पढ़ें

    विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की मतदाता सूची में 89 हजार मृतक।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले भर में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया गया। बीएलओ के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सहयोग में लगाया गया। एसआईआर का काम पूरा हो चुका है।

    प्रगाढ़ पुनरीक्षण में जिले में 89 हजार मतदाता मृतक मिले हैं वहीं 48 हजार मतदाता ऐसे हैं, जिनके नाम दो से तीन जगह की मतदाता सूची में मिले हैं। इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं।

    वहीं मतदाता सूची में शामिल एक लाख 70 हजार मतदाता ऐसे हैं जो शिफ्टेड हैं। वहीं दो लाख 48 हजार मतदाता नो मैपिंग वाले मिले हैं।

    एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। इस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी।

    आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। वहीं बताया जाता है कि डुप्लीकेट मतदाताओं व नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी की जाएगी।