लखीमपुर में SIR के दौरान मतदाता सूची में मिले 89 हजार मृतक, 31 दिसंबर को जारी होगी लिस्ट

संवाद सूत्र, लखीमपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले भर में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया गया। बीएलओ के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सहयोग में लगाया गया। एसआईआर का काम पूरा हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रगाढ़ पुनरीक्षण में जिले में 89 हजार मतदाता मृतक मिले हैं वहीं 48 हजार मतदाता ऐसे हैं, जिनके नाम दो से तीन जगह की मतदाता सूची में मिले हैं। इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं।