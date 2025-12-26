लखीमपुर में सड़क हादसों में दो चचेरे भाइयों सहित तीन की मौत, एक घायल

संवाद सूत्र, ममरी-नकहा (लखीमपुर)। जिले में गत दो दिन में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। गांव इमलिया निवासी बाइक सवार दो सगे चचेरे भाइयों को जहां एक वाहन ने रौंद दिया तो वहीं खीरी क्षेत्र के मठियापुर चौराहे पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई तो दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने युवकों के शव को कब्जे में लेकर घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवा दिया।

हैदराबाद क्षेत्र के गांव इमलिया निवासी चचेरे भाई 19 वर्षीय सुमित कुमार और 21 वर्षीय गोविंद कुमार बाइक से अजान में बाजार कर वापस गांव इमलिया जा रहे थे। गांव जाते समय घरथनिया मार्ग पर पीछे से आ रहे वाहन ने उन्हें रौंद दिया। मौके पर पहुंची डायल-112 पुलिस ने दोनों घायलों को गाड़ी से सीएचसी गोला लेकर पहुंची। वहां पर डाक्टर ने सुमित को मृत घोषित कर गोविंद को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मगर, वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने उधर से गुजर रहे दूसरे डंफर को रोककर हंगामा करना शुरू कर दिया। हैदराबाद थाना प्रभारी सुनील कुमार मलिक ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर वाहन की तलाश की जा रही है।

उधर, नकहा क्षेत्र के मठियापुरवा चौराहे पर शुक्रवार सुबह दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इससे एक बाइक पर सवार 45 वर्षीय सरवन भार्गव पुत्र इतवारी निवासी बिलरिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार धनी राम पुत्र रूप चंद्र निवासी महराजनगर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौक़े पर पहुंची खीरी पुलिस ने घायल को नकहा सीएचसी भिजवाया।



