Lakhimpur News: खनन अधिकारियों पर माफियाओं का हमला, चार नामजद

संवाद सूत्र,जागरण, लखीमपुर। मोतीपुर गांव के पास हो रहे अवैध बालू खनन रोकने पहुंचे खनन अधिकारियों पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। खनन अधिकारी की तहरीर पर सिंगाही थाने में चारनामजद व कईअज्ञातपर मुकदमा दर्ज हुआ है।

खनन अधिकारी आशीष सिंह ने तहरीर देते हुआ बताया कि मंगलवार देर रात टीम के साथ जौरहा नदी के भौका घाट का निरीक्षण करते समय मोतीपुर के पास चार ट्रैक्टरट्रालियों को अवैध खनन में पकड़ा गया। इनमें से दो में बालू भरी थी, जबकि दो खाली थी जो बालू भरने जा रही थीं। सूचना देकर पुलिस को बुलाकर वाहन चालकों के मोबाइल कब्जे में ले लिए।