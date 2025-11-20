Lakhimpur News: खनन अधिकारियों पर माफियाओं का हमला, चार नामजद
लखीमपुर खीरी में खनन अधिकारियों पर माफियाओं ने हमला किया, जिसमें चार लोगों को नामजद किया गया है। अवैध खनन रोकने गई टीम पर माफियाओं ने हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में खनन माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।
संवाद सूत्र,जागरण, लखीमपुर। मोतीपुर गांव के पास हो रहे अवैध बालू खनन रोकने पहुंचे खनन अधिकारियों पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। खनन अधिकारी की तहरीर पर सिंगाही थाने में चारनामजद व कईअज्ञातपर मुकदमा दर्ज हुआ है।
खनन अधिकारी आशीष सिंह ने तहरीर देते हुआ बताया कि मंगलवार देर रात टीम के साथ जौरहा नदी के भौका घाट का निरीक्षण करते समय मोतीपुर के पास चार ट्रैक्टरट्रालियों को अवैध खनन में पकड़ा गया। इनमें से दो में बालू भरी थी, जबकि दो खाली थी जो बालू भरने जा रही थीं। सूचना देकर पुलिस को बुलाकर वाहन चालकों के मोबाइल कब्जे में ले लिए।
इस दौरान तीन चार लोगों ने आकर गाली-गलौज शुरू कर मारपीट पर आमादा हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने खनन अधिकारी और उनके गनर को जान से मारने की कोशिश की। गनर पर तमंचा सटाकर उसकी राइफल छीनने का प्रयास किया। इस दौरान दो खाली ट्रैक्टर-ट्रालियांचालकलेकर फरार हो गए। भागते समय कुचलने का भी प्रयास किया।
सूचना पर पंहुची सिंगाही थाना पुलिस ने मौके से बालू भरी दो ट्रैक्टर-ट्रालियों को थाने ले आई। फरार हमलावरों की पहचान मुन्ना खान, हीरालाल, रविंद्रभार्गव और फतेह सिंह के रूप में हुई है।
खननअधिकारीनेतहरीर देकर सभी आरोपितो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिंगाही थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि खनन अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
