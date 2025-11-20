लखीमपुर खीरी टाउन में Smart Meter लगाने का विरोध, गहमा-गहमी के बाद वापस लौटी टीम

संवादसूत्र, जागरण,लखीमपुर। खीरी टाउन में बुधवार को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ताओं और टीम के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दो घंटे तक गहमा-गहमी के बाद टीम को बिना मीटर लगाए वापस लौटना पड़ा। बिजली विभाग द्वारा इन दिनों जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम तेजी से कराया जा रहा है। पांच नवंबर को टीम खीरी टाउन में मीटर लगाने पहुंचीं थी, इस दौरान भी टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार को टीम पुलिस बल के साथ मीटर लगाने पहुंची।

