    लखीमपुर खीरी टाउन में Smart Meter लगाने का विरोध, गहमा-गहमी के बाद वापस लौटी टीम

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:37 AM (IST)

    लखीमपुर खीरी टाउन में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध हुआ। स्थानीय लोगों ने टीम को काम करने से रोका, जिसके बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। निवासियों का कहना है कि वे स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते। विरोध के कारण क्षेत्र में गहमा-गहमी का माहौल रहा।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवादसूत्र, जागरण,लखीमपुर खीरी टाउन में बुधवार को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ताओं और टीम के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दो घंटे तक गहमा-गहमी के बाद टीम को बिना मीटर लगाए वापस लौटना पड़ा।

    बिजली विभाग द्वारा इन दिनों जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम तेजी से कराया जा रहा है। पांच नवंबर को टीम खीरी टाउन में मीटर लगाने पहुंचीं थी, इस दौरान भी टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार को टीम पुलिस बल के साथ मीटर लगाने पहुंची।

    विभागीय अफसर, कर्मचारी, राजस्व व पुलिस सहित टीम में 50 से 60 लोग थे। मोहल्ला शेखसरायं के कुछ घरों में मीटर लगाने पहुंचीं तो उपभोक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उपभोक्ताओं ने मीटर लगवाने के लिए साफ मना कर दिया गया। कुछ कर्मचारियों ने जबरन मीटर लगा दिए तो उपभोक्ता ने नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

     सूचना पर नगर पंचायत अध्यक्ष उजमा-बी के पति फहीमअहमद पहुंचे और दरगाह में स्थित मुमताज मियां की मौजूदगी में बैठकर की, लेकिन कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल सका। इधर, विरोध के चलते टीम कुछ ही मीटर लगाने के बाद बैरंग लौट गई।