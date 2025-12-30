Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बंद घरों में चोरी करने वाले चार आरोपी माल सहित गिरफ्तार

    By Rakesh Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी पुलिस ने शहर में हुई दो बड़ी चोरियों का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से सोने-चांदी के आभूषण, तीन म ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। शहर में हुई दो बड़ी चोरियों का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने चोरी के माल सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से व उनकी निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनका चालान भेज दिया है। बीते माह नगर के दुधवा रोड स्थित चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया था।

    इसके बाद चोरों ने पलिया संपूर्णानगर रोड स्थित गोकुलधाम कालोनी में स्थित एक घर को अपना निशाना बनाया था और वहां पर चोरी की वारदत को अंजाम दिया था। पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी।

    सोमवार को कोतवाली पुलिस ने चोरी के माल के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरों के पास से सोने चांदी के आभूषण, तीन मोबाइल, बीस हजार भारतीय व दस हजार नेपाली रुपये, पीतल के बर्तन, एक बैट्री, चोरी की घटना में शामिल एक बाइक व चोरी के हिस्से से खरीदी गई स्कूटी बरामद की है।

    पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम शिवम सोनी निवासी मुहल्ला रंगरेजान तीन, धीरज सिंह निवासी मुहल्ला टेहरा शहरी, रोहित उर्फ पिन्नी निवासी मुहल्ला इंद्रानगर व अमर कश्यप निवासी मुहल्ला टेहरा शहरी का होना बताया है।

    आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, एसआई प्रेम नारायण, महिला एसआई निशा शुक्ला, जितेंद्र कुमार, जय प्रकाश, परीक्षित सैनी, कृष्ण मुरारी, विजय तिवारी, अनुज कुमार, अतुल त्रिपाठी, उपेंद्र कुमार व अजीत यादव शामिल रहे।