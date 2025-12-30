बंद घरों में चोरी करने वाले चार आरोपी माल सहित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। शहर में हुई दो बड़ी चोरियों का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने चोरी के माल सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से व उनकी निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनका चालान भेज दिया है। बीते माह नगर के दुधवा रोड स्थित चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया था।

इसके बाद चोरों ने पलिया संपूर्णानगर रोड स्थित गोकुलधाम कालोनी में स्थित एक घर को अपना निशाना बनाया था और वहां पर चोरी की वारदत को अंजाम दिया था। पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी।

सोमवार को कोतवाली पुलिस ने चोरी के माल के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरों के पास से सोने चांदी के आभूषण, तीन मोबाइल, बीस हजार भारतीय व दस हजार नेपाली रुपये, पीतल के बर्तन, एक बैट्री, चोरी की घटना में शामिल एक बाइक व चोरी के हिस्से से खरीदी गई स्कूटी बरामद की है।