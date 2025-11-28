लखीमपुर जिला कारागार में बंदी ने गमछे से फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। जिला कारागार के शौचालय में एक बंदी ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। बंदी के आत्महत्या करने से जेल से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। इस घटना से जेल में बंदियों की निगरानी को लेकर जेल प्रशासन की मुश्तैदी पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।

