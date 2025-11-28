लखीमपुर जिला कारागार में बंदी ने गमछे से फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
लखीमपुर खीरी जिला कारागार में एक बंदी ने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। इस घटना से परिवार में आक्रोश है। घरवालों और ग्रामीणों ने सीओ धौरहरा कार्यालय का घेराव कर न्यायिक जांच की मांग की है।
संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। जिला कारागार के शौचालय में एक बंदी ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। बंदी के आत्महत्या करने से जेल से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। इस घटना से जेल में बंदियों की निगरानी को लेकर जेल प्रशासन की मुश्तैदी पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।
उधर, गांव में आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही घरवालों से लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। सभी लोगों ने सीओ धौरहरा ऑफिस का घेराव कर कोतवाली पुलिस पर गम्भीर आरोप लगाए हैं।
गुरुवार शाम लाया गया था जिला कारागार
धौरहरा कोतवाली के गांव माधवपुरवा निवासी 42 वर्षीय सुरेश चंद्र को एक मामले में गुरुवार शाम जिला कारागार लाया गया था। बताते हैं कि जेल में दाखिल होने के कुछ घंटों के बाद सुरेश चंद्र ने शौचालय में जाकर गमछे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।
इसकी सूचना मिलते ही घरवालों में आक्रोश पनप गया। घरवालों का आरोप है कि धौरहरा कोतवाली पुलिस ने सुरेश को सीमा देवी की मौत प्रकरण में चार दिन तक अपनी कस्टडी में रखकर गुरुवार जेल भेज दिया।
शुक्रवार सुबह करीब चार बजे सुरेश की मौत होने की सूचना दी गई। घटना से परिवार में आक्रोश है। घरवालों और ग्रामीणों ने सीओ धौरहरा कार्यालय का घेराव कर न्यायिक जांच की मांग की है।
