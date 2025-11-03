Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजड़े में फंसी मादा तेंदुआ, दो शावक अभी भी बाहर

संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर : धौरहरा नगर सहित पड़ोसी गांव गिरधारीपुरवा, जुगुनूपुर, कौदहापुरवा, बसंतापुर से गुदरिया और हरदी गांव तक कई महीनों से देखे जा रहे तेंदुओं में से एक सोमवार की सुबह वन विभाग के पिंजड़े में फंस गया। इसके पकड़े जाने से ग्रामीणों को राहत तो मिली है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी और भी तेंदुओं के मौजूद होने की आशंका से भय खत्म नहीं हुआ है।

धौरहरा नगर इलाके में कई महीनों से तेंदुओं काे देखे जाने के बाद से लाेगाें में डर फैला हुआ है। तेंदुआ परिवार धौरहरा बबुरी रोड पर दो लोगों को घायल भी कर चुका था। डेढ़ महीने पहले बसंतापुर में ग्रामीणों ने एक तेंदुआ शावक पकड़कर विभाग के हवाले किया था। इस दौरान मादा तेंदुआ और दो अन्य शावक खेतों में गुम हो गए थे।

वन विभाग की टीम के कैमरों से लगातार चहलकदमी देखे जाने के बाद चार दिन पहले वन विभाग ने धौरहरा के दक्षिण संपत शुक्ल के खेतों के पास पिंजड़ा लगाया था और उसकी कैमरों से निगरानी की जा रही थी। सोमवार की सुबह शिकार के लालच में मादा तेंदुआ पिंजड़े में गई और फंस गई।