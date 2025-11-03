Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजड़े में फंसी मादा तेंदुआ, दो शावक अभी भी बाहर

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजड़े में फंसी मादा तेंदुआ, दो शावक अभी भी बाहर
Loepard Trapped in Lakhimpur Kheri: कैमरों से लगातार चहलकदमी देखे जाने के बाद चार दिन पहले वन विभाग ने धौरहरा के दक्षिण संपत शुक्ल के खेतों के पास पिंजड़ा लगाया था और कैमरों से निगरानी की जा रही थी।
संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर : धौरहरा नगर सहित पड़ोसी गांव गिरधारीपुरवा, जुगुनूपुर, कौदहापुरवा, बसंतापुर से गुदरिया और हरदी गांव तक कई महीनों से देखे जा रहे तेंदुओं में से एक सोमवार की सुबह वन विभाग के पिंजड़े में फंस गया। इसके पकड़े जाने से ग्रामीणों को राहत तो मिली है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी और भी तेंदुओं के मौजूद होने की आशंका से भय खत्म नहीं हुआ है।
धौरहरा नगर इलाके में कई महीनों से तेंदुओं काे देखे जाने के बाद से लाेगाें में डर फैला हुआ है। तेंदुआ परिवार धौरहरा बबुरी रोड पर दो लोगों को घायल भी कर चुका था। डेढ़ महीने पहले बसंतापुर में ग्रामीणों ने एक तेंदुआ शावक पकड़कर विभाग के हवाले किया था। इस दौरान मादा तेंदुआ और दो अन्य शावक खेतों में गुम हो गए थे।
वन विभाग की टीम के कैमरों से लगातार चहलकदमी देखे जाने के बाद चार दिन पहले वन विभाग ने धौरहरा के दक्षिण संपत शुक्ल के खेतों के पास पिंजड़ा लगाया था और उसकी कैमरों से निगरानी की जा रही थी। सोमवार की सुबह शिकार के लालच में मादा तेंदुआ पिंजड़े में गई और फंस गई।
इसके बाद वनकर्मी पिंजड़े को रेंज कार्यालय ले गए जहां शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में उसकी चिकित्सकीय जांच के बाद जंगल में छोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। रेंजर नृपेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पिंजड़े में फंसी तेंदुआ मादा है और उसकी उम्र चार से पांच साल है। इसके बाद आशंका है कि इसी तेंदुआ के दो शावक अभी इसी क्षेत्र के खेतों में मौजूद हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।