लखीमपुर खीरी की शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत, नए साल में मिलेगी 6 इंटर कॉलेज और 5 हाईस्कूल विद्यालयों की सौगात
लखीमपुर खीरी जिले की शिक्षा व्यवस्था को नए साल में मजबूती मिलेगी। जिले में छह राजकीय स्कूलों को करीब दो करोड़ की लागत से उच्चीकृत कर इंटरमीडिएट किया ज ...और पढ़ें
संवादसूत्र, जागरण लखीमपुर। आने वाले साल में जिले की शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इसकी वजह जिले को छह इंटर कॉलेज और पांच हाईस्कूल विद्यालयों की सौगात मिलेगी।
इसमें छह राजकीय स्कूलों को करीब दो करोड़ की लागत से उच्चीकृत कर इंटरमीडिएट किया जाएगा। इसके अलावा पांच बेसिक स्कूलों को भी उच्चीकृत कर राजकीय हाईस्कूल किया जाएगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि जिले के विद्यालयों को उचीकृत करके ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का लाभ विद्यार्थियों को दिया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक विद्यालय के उच्चीकरण में दो करोड़ 19 लाख रुपये का खर्च आएगा। यह पैसा शासन से मिल चुका है।
यहां किए जाने हैं राजकीय हाईस्कूल इंटर मीडिएट
- राजकीय बालिका हाईस्कूल पिपरी चौराहा,
- कृष्णा नगर कॉलोनी
- तिकोना फार्म
- खैरीगढ़
- सरपतहा
- चोरई पुरवा
ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय किए जाने हैं हाईस्कूल
- विकास खंड मोहम्मदी के सहजना और बौधी कलां
- विकास खण्ड पलिया के बिसेनपुरी और चखरा
- विकास खण्ड नकहा के जमकोहना में
