    सर्दियों में नसों में सिकुड़न से बढ़ रहा BP, गोंडा में हार्ट अटैक से दो दिनों में 3 की मौत; ऐसें करें बचाव

    By Ajay Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:37 AM (IST)

    सर्दियों में खून की नसों में सिकुड़न होने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। गोंडा में पिछले दो दिनों में हार्ट अटैक से ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। ठंड से मुश्किल बढ़ गई है। तापमान में गिरावट से शरीर में खून की नसें सिकुड़ रही हैं। संकरी नसों में रक्त के प्रवाह के लिए हृदय को अधिक जोर लगाना पड़ रहा है, जिससे बीपी बढ़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में सिरदर्द, दिल की धड़कन बढ़ने, घबराहट और सांस फूलने जैसे लक्षणों वाले मरीज उपचार को पहुंच रहे हैं।

    मेडिकल कॉलेज सहित अस्पतालों की ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में बीपी के मरीज बढ़ गए हैं। दो दिनों में सांस व हृदयाघात से तीन भर्ती मरीजों की मौत हो गई है।

    मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के सहायक आचार्य डॉ. एजाज अहमद ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में इस समय ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई है, जो पहले से बीपी के मरीज हैं। वह इस मौसम में विशेष सावधानी बरतें।

    हर दिन बीपी चेक करते रहे। दवाएं समय से लें। ठंड में जिस तरह से प्लास्टिक की नली सिकुड़ जाती है ठीक वैसे ही शरीर के अंदर खून की नसों में सिकुड़न हो जाती है। जिससे रक्त प्रवाह के लिए दिल को अधिक जोर लगाना पड़ता है और बीपी बढ़ जाता है।

    बीपी बढ़ने से दिल, दिमाग, गुर्दे और फेफड़े सभी प्रभावित होते हैं। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले इन दिनों इसी वजह से बढ़ रहे हैं।

    ऐसे करें बचाव

    • सीधे ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचें। गर्म कपड़े पहनें। सिर-कान को ढककर रखें।
    • सुबह-शाम खुले वातावरण में टहलने जाने से बचें। घर के अंदर योगा-प्राणायाम करें।
    • बीपी के मरीज अपनी दवाएं समय से लें। डिजिटल मशीन से नियमित बीपी की जांच करें।
    • नमक का सेवन कम करें। मौसमी फल और सब्जियां, जैसे मेथी, बथुआ, गाजर का सेवन करें।
    • गर्म सूप और गुनगुना पानी पिएं। शाम को सोने से पहले भाप लेना भी लाभदायक है।




    ठंड में आहार का रखें विशेष ध्यान

    आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. उमेश सिंह ने कहा कि सर्दी के मौसम में लोगों की भूख बढ़ जाती है क्योंकि ठंड के प्रभाव से निपटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। गुड़, दूध, सूखे मेवे के उत्पादों जैसे गजक, लड्डू, मिठाई का सेवन करें।

    घी के साथ बाजरा, जौ या ज्वार की चपाती फायदेमंद होती है। इस मौसम में भारी दालें जैसे काला चना, छोले, राजमा, उड़द पचने योग्य होती हैं। दिन की शुरुआत दो गिलास गुनगुना पानी पीकर करेंं।

    रात को एक गिलास दूध पिएं। मौसमी सब्जियों का गरमा गरम सूप पी सकते हैं। मेथी, बथुआ, मूली, सरसों, चना मटर के साग एवं इनसे बने पराठे का सेवन करें। पेट साफ रहता है और आवश्यक ऊर्जा मिलती है। ठंड में खाली पेट न रहेंं। ये बीमार कर सकता है। नमक की मात्रा सीमित रखें।