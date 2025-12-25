Language
    खुशखबरी! लखीमपुर खीरी के लोगों को जल्द मिल सकती है आला हजरत एक्सप्रेस की सौगात, शेड्यूल जारी

    By Rakesh Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए खुशखबरी है! उन्हें जल्द ही आला हजरत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बस रेलवे बोर्ड से ह ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। जिले के लोगों को जल्द ही आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर की सौगात मिल सकती है। इसका संचालन लखनऊ से गुजरात के भुज तक लखीमपुर और मैलानी के रास्ते होगा।

    हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर इसकी समय सारिणी प्रसारित है। विभागीय लोगों के मुताबिक रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है।

    अनुमति मिलते ही ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे की ओर से आला हजरत के लिए तैयार की गई समय सारिणी के अनुसार यह ट्रेन रोजाना 14311, 14312 और 14321, 14322 नंबर से चलेगी।

    लखनऊ से रात 22:00 बजे चलकर लखीमपुर 12:50, गोला 01:20, मैलानी 01:55 पर आकर सुबह 10:50 पर भुज पहुंचेगी। इसी तरह भुज से शाम 16:15 पर चलकर 01:05 पर मैलानी, 01:30 पर गोला, 02:00 बजे लखीमपुर आकर सुबह 04:45 पर लखनऊ जंक्शन पहुंचाएगी।

