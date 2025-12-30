Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में 1.22 करोड़ की लागत से होगा सीसी रोड का निर्माण, 3.5 से 5.5 मीटर होगी चौड़ाई

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    लखीमपुर में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के प्रयासों से घोसियाना रोड का 1.22 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ीकरण और निर्माण होगा। यह सड़क 3.5 से 5.5 मीटर चौड़ ...और पढ़ें

    Hero Image

    घोसियाना में 1.22 करोड़ से बनेगी सीसी रोड।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के प्रयास के घोसियाना रोड के दिन बहुरने वाले हैं। यह सीसी रोड बनाई जाएगी, इसके लिए क्रिटिकल गैप्स से 70 लाख और डिस्ट्रिक माइनर फंड से 52 लाख रुपये यानी कुल 1.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों के मुताबिक, यह सड़क 3.5 मीटर से 5.5 मीटर चौड़ी होगी, जिससे दोनों तरफ से वाहन आराम से निकल सकें। डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों ने बैठक कर सड़क चौड़ीकरण की रूपरेखा लगभग पूरी कर ली है। सड़क निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी कराएगा।

    शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल घोसियाना रोड के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण कार्य को प्राथमिकता दे रही हैं। कुछ दिन पहले ही डीएम ने ईओ नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और एसडीएम सदर के साथ घोसियाना पहुंच कर सड़क चौड़ीकरण के कार्य पर जोर दिया था।

    इसके बाद उन्होंने सोमवार की शाम संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की एस्टीमेट के अनुसार बजट पर चर्चा की। डीएम ने नियंत्रणाधीन क्रिटिकल गैप्स से 70 लाख रुपये स्वीकृत किया, लेकिन बजट नहीं पूरा हो पा रहा था। जिसके बाद शेष डिस्ट्रिक्ट माइनर फंड से 52 लाख रुपये सड़क निर्माण के लिए व्यवस्था की गई।

    डीएम ने निर्देश दिया कि सड़क निर्माण की सारी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं, ताकि निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके।

    अधिकारियों का कहना है कि घोसियाना में आबादी के बीच सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराने के दौरान दोनों किनारों के 12 मकान अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान अतिक्रमण हटाकर सड़क चौड़ी की जाएगी।

    चौड़ीकरण से होगा फायदा

    लखीमपुर शहर से महेवागंज, फूलबेहड़, शारदानगर, सुंदरवल, बिजुआ, भीरा और पलिया जाने के लिए एक मात्र रास्ता निघासन रोड ही है, जिससे आए दिन जाम लगती है।

    घोसियाना होते हुए एक रास्ता है, जो सीधे महेवागंज को जोड़ता है। डीएम इस वजह से घोसियाना रोड के चौड़ीकरण पर जोर दे रही हैं, जिससे लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके।