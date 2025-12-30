यूपी के इस जिले में 1.22 करोड़ की लागत से होगा सीसी रोड का निर्माण, 3.5 से 5.5 मीटर होगी चौड़ाई

संवाद सूत्र, लखीमपुर। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के प्रयास के घोसियाना रोड के दिन बहुरने वाले हैं। यह सीसी रोड बनाई जाएगी, इसके लिए क्रिटिकल गैप्स से 70 लाख और डिस्ट्रिक माइनर फंड से 52 लाख रुपये यानी कुल 1.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, यह सड़क 3.5 मीटर से 5.5 मीटर चौड़ी होगी, जिससे दोनों तरफ से वाहन आराम से निकल सकें। डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों ने बैठक कर सड़क चौड़ीकरण की रूपरेखा लगभग पूरी कर ली है। सड़क निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी कराएगा।

शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल घोसियाना रोड के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण कार्य को प्राथमिकता दे रही हैं। कुछ दिन पहले ही डीएम ने ईओ नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और एसडीएम सदर के साथ घोसियाना पहुंच कर सड़क चौड़ीकरण के कार्य पर जोर दिया था।

इसके बाद उन्होंने सोमवार की शाम संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की एस्टीमेट के अनुसार बजट पर चर्चा की। डीएम ने नियंत्रणाधीन क्रिटिकल गैप्स से 70 लाख रुपये स्वीकृत किया, लेकिन बजट नहीं पूरा हो पा रहा था। जिसके बाद शेष डिस्ट्रिक्ट माइनर फंड से 52 लाख रुपये सड़क निर्माण के लिए व्यवस्था की गई।