सीएम युवा उद्यमी योजना: लापरवाही पर डीएम की सख्ती, एचडीएफसी बैंक से हटेंगे सरकारी खाते

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। सरकारी योजनाओं के क्रियावन्यन को लेकर बैंकों की लापरवाही आखिरकार उजागर ही हो गई। बड़ी-बड़ी योजनाओं को पीछे ढकेलने और पात्रों को उनका लाभ देने में आनाकारनी करने वाली बैंकों पर अब जिला प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है।

ताजा मामला मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लापरवाही का है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति न होने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कड़ा प्रशासनिक रुख अपनाया है।

बेरोजगार, शिक्षित एवं तकनीकी दक्ष युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना में एचडीएफसी बैंक द्वारा अत्यंत धीमी प्रगति को डीएम ने शासन एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना बताया है।

डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 46 प्रकरणों में से अब तक केवल 05 प्रकरणों में ही प्रगति हुई है, जो किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। वहीं, जिले के अन्य बैंक योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग प्रदान कर रहे हैं।



इस गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएम ने पुलिस अधीक्षक और उत्तर एवं दक्षिण खीरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारियों को पत्र भेजकर अपेक्षा की है कि उनके विभागों के सभी शासकीय खाते, जो वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में संचालित हैं, उन्हें किसी अन्य शासकीय बैंक में स्थानांतरित किया जाए।