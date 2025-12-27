Language
    लखीमपुर बॉर्डर पर कमांडेंट ने नेपाल एपीएफ के साथ की संयुक्त बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा

    By Rakesh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    लखीमपुर के पलियाकलां स्थित गौरीफंटा भारत-नेपाल सीमा पर 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट रविन्द्र कुमार राजेश्वरी ने नेपाल के सुरक्षा अधिकारियो ...और पढ़ें

    गौरीफंटा बार्डर पर कमांडेंट ने नेपाल एपीएफ के साथ की संयुक्त बैठक।

    संवाद सूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट रविन्द्र कुमार राजेश्वरी ने भारत नेपाल के गौरीफंटा बार्डर पर पहुंचे जहां उन्होंने नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व आपसी समन्वय पर चर्चा हुई।

    इस अवसर पर गौरीफंटा के प्रभारी सहायक कमांडेंट रवि कुमार समोता भी उपस्थित रहे और उन्होंने चौकी से संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की।

    बैठक के दौरान कमांडेंट ने सीमा क्षेत्र की वर्तमान सुरक्षा स्थिति, तस्करी, अवैध गतिविधियों, सीमा पर होने वाले अपराधों की रोकथाम तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

    उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर तैनात सभी बलों एवं विभागों के बीच आपसी सहयोग, समन्वय, सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

    कमांडेंट ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों का मिलकर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

    बैठक में धर्मेंद्र शाह, डीएसपी एपीएफ 34वीं वाहिनी नेपाल, निरीक्षक आरवी साई नेपाल पुलिस त्रिनगर, विकास वर्मा, रेंजर फोरेस्ट चौकी गौरीफंटा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

    इस अवसर पर आगामी नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आपसी सौहार्द, मित्रता एवं सहयोग की भावना को और मजबूत करने के उद्देश्य से कमांडेंट द्वारा बैठक में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को उपहार भी भेंट किए।