लखीमपुर में 20 दिन बाद निकाला गया गैंगरेप पीड़िता का शव, दोबारा होगा पोस्टमॉर्टम

संवाद सूत्र, महेवागंज (लखीमपुर)। सदर के एक गांव में पांच दिसंबर की रात घर में सो रही युवती को गांव के कुछ दबंग उठा ले गए और घर से करीब 400 मीटर दूर एक मकान में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद युवती की हालत खराब हो गई।

हालत खराब होने पर आरोपी युवक युवती को छोड़कर भाग गए। रात करीब दो बजे युवती ने फोन पर परिवारजनों को घटना की बात बताई। मौके पर पहुंचे परिवारजन उसे गंभीर हालत में घर लेकर आए और कस्बे के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया। इलाज के दौरान सात दिसंबर को युवती की मौत हो गई।

पीड़िता के पिता ने बताया कि मौत के बाद दबंग उसके घर एक एसएसबी के जवान को लेकर आए। परिवारजनों को डरा धमकाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। घटना के बारे मे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पिता दबंगों के डर से 20 दिन तक चुप रहा।