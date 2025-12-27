Language
    लखीमपुर में 20 दिन बाद निकाला गया गैंगरेप पीड़िता का शव, दोबारा होगा पोस्टमॉर्टम

    By Rakesh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:45 PM (IST)

    लखीमपुर के महेवागंज में 5 दिसंबर को एक युवती से गैंगरेप हुआ, जिसकी 7 दिसंबर को मौत हो गई। दबंगों के दबाव में परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया था। ...और पढ़ें

    20 दिन बाद निकाला गया गैंगरेप पीड़िता का शव।

    संवाद सूत्र, महेवागंज (लखीमपुर)। सदर के एक गांव में पांच दिसंबर की रात घर में सो रही युवती को गांव के कुछ दबंग उठा ले गए और घर से करीब 400 मीटर दूर एक मकान में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद युवती की हालत खराब हो गई।

    हालत खराब होने पर आरोपी युवक युवती को छोड़कर भाग गए। रात करीब दो बजे युवती ने फोन पर परिवारजनों को घटना की बात बताई। मौके पर पहुंचे परिवारजन उसे गंभीर हालत में घर लेकर आए और कस्बे के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया। इलाज के दौरान सात दिसंबर को युवती की मौत हो गई।

    पीड़िता के पिता ने बताया कि मौत के बाद दबंग उसके घर एक एसएसबी के जवान को लेकर आए। परिवारजनों को डरा धमकाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। घटना के बारे मे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पिता दबंगों के डर से 20 दिन तक चुप रहा।

    शुक्रवार की सुबह पीड़ित पिता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमॉर्टम कराने तथा आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई।

    एसपी के आदेश पर शनिवार दोपहर नायाब तहसीलदार आलोक कुमार मिश्रा, शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम दिनेश कुमार शर्मा, महेवागंज पुलिस व ग्रामीणों की मौजूदगी में वीडियो ग्राफी कराकर शव को बाहर निकलवाया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।