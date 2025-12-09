Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में खेत की रखवाली कर रहे किसान को हाथियों ने पैरों से कुचला, ग्रामीणों में दहशत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:22 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में खेत की रखवाली कर रहे ग्रामीण को जंगली हाथियों ने कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। हाथियों के हमलावर होने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई।  ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। मझगईं क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे ग्रामीण को जंगली हाथियों ने कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

    किसान की मौत को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। चौखड़ा फार्म निवासी रामबहादुर बीती रात अपने खेत की रखवाली कर रहा था। रात करीब 12 बजे जंगली हाथियों का झुंड उसके खेत में घुस गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने शोर शराबा मचाया तो आसपास के किसान भी आ गए और उन लोगो ने हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया पर हाथी टस से मस नहीं हुए बल्कि ग्रामीणों पर हमलावर हो गए।

    हाथियों के हमलावर होने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। इसी दौरान हाथियों ने रामबहादुर को पकड़ लिया और पैरों से कुचल डाला जिससे उसकी मौत हो गई।

    ग्रामीण की मौत होने से आसपास के गांव के लोगो में काफी आक्रोश है। ग्रामीण की मौत के लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वनकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।

    यह भी पढ़ें- UP Board Exam 2026: संभल में यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, 69 केंद्रों पर 51,432 परीक्षार्थी