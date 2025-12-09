यूपी में खेत की रखवाली कर रहे किसान को हाथियों ने पैरों से कुचला, ग्रामीणों में दहशत

किसान की मौत को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। चौखड़ा फार्म निवासी रामबहादुर बीती रात अपने खेत की रखवाली कर रहा था। रात करीब 12 बजे जंगली हाथियों का झुंड उसके खेत में घुस गया।

जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। मझगईं क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे ग्रामीण को जंगली हाथियों ने कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

उसने शोर शराबा मचाया तो आसपास के किसान भी आ गए और उन लोगो ने हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया पर हाथी टस से मस नहीं हुए बल्कि ग्रामीणों पर हमलावर हो गए।

हाथियों के हमलावर होने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। इसी दौरान हाथियों ने रामबहादुर को पकड़ लिया और पैरों से कुचल डाला जिससे उसकी मौत हो गई।

ग्रामीण की मौत होने से आसपास के गांव के लोगो में काफी आक्रोश है। ग्रामीण की मौत के लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वनकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।