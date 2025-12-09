Language
    UP Board Exam 2026: संभल में यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, 69 केंद्रों पर 51,432 परीक्षार्थी

    By Shiv Narayan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:29 PM (IST)

    संभल जिले में वर्ष 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अंतिम चरण में है। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र आवंटन और सुविधाओं पर चर्चा हुई। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। जिले में वर्ष 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अब अंतिम रूप लेने लगी है, जहां डीएम की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्र आवंटन, भौतिक सुविधाएं और संसाधनों की गुणवत्ता पर चर्चा हुई। जिले भर में कुल 69 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
    कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉ. राजेन्द्र पैंसिया की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अन्तर्गत वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों की समीक्षा बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार ने तहसीलवार परीक्षा केंद्रों का ब्योरा प्रस्तुत किया।

    यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की समीक्षा में सुविधा मानकों पर डीएम का जोर

    डीएम ने बताया कि तहसील संभल में कुल 69 केंद्र निर्धारित किए गए हैं जिनमें सात राजकीय, 13 अशासकीय सहायता प्राप्त और 16 वित्तविहीन संस्थान शामिल हैं, वहीं तहसील चंदौसी में 19 केंद्र प्रस्तावित हैं जिनमें दो राजकीय, 12 अशासकीय सहायता प्राप्त और पांच वित्तविहीन विद्यालय होंगे। तहसील गुन्नौर के अन्तर्गत कुल 14 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें तीन राजकीय, सात अशासकीय सहायता प्राप्त और चार वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि परिषदीय परीक्षा 2026 में हाईस्कूल के 27,786 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 23,646 परीक्षार्थी सहित कुल 51,432 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

    भौतिक सुविधाओं की स्थिति क्या है, पता लगाएं

    डीएम ने परीक्षा केंद्र आवंटन से संबंधित आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति जानी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से पूछा कि परिषद द्वारा आवंटित केंद्रों पर भौतिक सुविधाओं की स्थिति क्या है और पूर्व में जिन केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, वहां संसाधनों की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित किए जाएं। डीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर बैठने व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और सुगम यातायात जैसे मानकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    बैठक में एसडीएम संभल रामानुज, एसडीएम गुन्नौर अवधेश कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात दीपक तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी गुन्नौर एमएल पटेल, राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य आदि अधिकारी उपस्थित रहे।