    लखीमपुर में मुठभेड़ में पकड़े गए दो वांछित, एक के पार पैर में लगी गोली

    By Rakesh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:47 PM (IST)

    पुलिस ने गोला गोकर्णनाथ के कोटवारा जंगल में मुठभेड़ के दौरान पशु क्रूरता और गोवंश अधिनियम के वांछित सुहैल उर्फ काली और मुन्ना को गिरफ्तार किया। पुलिस ...और पढ़ें

    मुठभेड़ में पकड़े गए दो वांछित।

    संवादसूत्र, गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर)। कोतवाली पुलिस ने शनिवार रविवार की रात लगभग दो बजे मुठभेड़ के दौरान पशु क्रूरता और गोवंश अधिनियम के वांछित ग्राम भुड़वारा थाना गोला निवासी सुहैल उर्फ काली और मुन्ना को कोटवारा जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बताते हैं कि शनिवार रविवार की रात लगभग दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक पिकअप गाड़ी में दो भैंस को लाादकर कोटवारा की ओर जा रहे हैं।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में वांछित सुहैल के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी हैं। जिसको लेकर पुलिस टीम ने उन्हें घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में भर्ती कराया।

    जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल सुहेल को छुट्टी दे दी गई। जिनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त एक महेंद्रा पिकअप वाहन, पिकअप में लदी दो अदद भैंस और नकद 4700 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं।

    वांछित सुहैल पर गोला हैदराबाद और पसगवा थाने में नौ और मुन्ना पर गोला थाने में पशु क्रूरता और गोवंश अधिनियम के पांच मामले दर्ज हैं। वांछितों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक ज्ञान प्रकाश मिश्रा, हेमन्त कटियार और जयप्रकाश यादव सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे।

    अपराध निरीक्षक संतोष यादव ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो अपराध निरीक्षक संतोष यादव ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो पशु क्रूरता और गोवंश अधिनियम के वांछित पकड़े गए हैं।