जादू दिखाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दे गये बुद्धिसागर, फसल बीमा के लिए किया प्रेरित
संवाद सूत्र, ईसानगर (लखीमपुर)। जादूगर ने लोगों को जादू दिखा कर हंसाया। वही जीवन की प्रगति के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। बैंक से संचालित जानकारियां देकर लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। सरकार की ओर से शुरू की गई बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी।
शुक्रवार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नावार्ड के वित्तीय समावेश निधि के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुग्ध समिति पर ग्रामीणों व किसानों को बुलाया गया।
जादूगर बुद्धिसागर बुद्ध ने सबसे पहले लोगों को कपड़े से फूल निकाल कर दिखाए और अतिथियों का स्वागत किया। कभी कबूतर तो कभी अन्य चीजों का प्रदर्शन किया और लोगों को हंसाया।
वहीं, प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई किसान बीमा योजना के बारे में बताया। वर्ष में केवल 20 रुपये देकर बीमा कराने के लिए प्रेरित किया। बताया कि प्रतिदिन लोग धूमपान पर 30 से 40 रुपये खर्च कर देते हैं। वहीं ये बीमा जीवन के लिए विशेष लाभकारी है।
इसके अलावा अन्य योजनाओं की भी जानकारी थी। कार्यक्रम के अंतिम दौर में अपनी दी गई जागरूकता के बारे में लोगो से प्रश्न पूंछे। प्रश्नों के सही उत्तर देने पर गांव के प्रांजल और प्रियंक को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
इस दौरान सहकारी दुग्ध समिति के सचिव श्याममनोहर तिवारी, रजनीकांत, राजीव मिश्र सुजीत कुमार, अमितअवस्थी, सुधाकर अवस्थी सहित कई किसान मौजूद रहे।
