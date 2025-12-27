लखीमपुर में बाघ और तेंदुओं के लिए 25 हेक्टेयर में उगेगा जंगल, कब्जेदारों से खाली कराई गई जमीन

संवादसूत्र, लखीमपुर। बफरजोन में शनिवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। पलिया में 12 हेक्टेयर और मझगई रेंज के मुर्गहा में 13 हेक्टेयर वन भूमि खाली कराई जा रही है। वन भूमि खाली कराने के बाद इस जमीन पर पौधारोपण कर बाघ-तेंदुओं के प्राकृतिक वास के लिए जंगल उगाया जाएगा।

उप निदेशक कीर्ति चौधरी का कहना है कि वन भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पहले विवाद रहित जमीनों पर कब्जा लिया जा रहा है। दुधवा नेशनल पार्क के बफरजोन में अतिक्रमण के खिलाफ उपनिदेशक कीर्ति चौधरी ने अभियान चला रखा है। वन विभाग करीब 1400 हेक्टेयर उन जमीनों पर अभियान चला रहा है, जिसे लेकर कोई विवाद नहीं है। मझगई रेंज के मुर्गहा में करीब 13 हेक्टेयर वन भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा कर गन्ना, लाही, गेहूं और धान की फसल बोई जा रही है। वन विभाग ने कब्जेदारों को कई बार नोटिस जारी की लेकिन वह जमीन नहीं खाली कर रहे थे।

इसके बाद वन विभाग ने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर राजस्व और वन विभाग का संयुक्त सर्वे सीमांकन कराया। जिसके बाद वन भूमि की सीमा पर खाई खुदवाई गई। इसी तरह पलिया रेंज के पतवारा में शनिवार को वन विभाग की ओर से अभियान चलाकर करीब 13 हेक्टेयर वन भूमि के किनारे जेसीबी से खाई खुदवाई गई।

कब्जेदार वन भूमि पर वर्षों से फसल बो रहे थे, लेकिन जब वन विभाग ने अभियान चलाया तो कोई मौके पर नहीं पहुंचा। पतवारा में राजस्व विभाग की मदद से पहले ही सर्वे सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया था। उप निदेशक का कहना है कि वन्यजीवों को ध्यान में रखते हुए जमीन खाली कराई जा रही है।