    यूपी में डेढ़ लाख लोगों के कटेंगे राशनकार्ड, ई-केवाईसी न कराने से होंगे वंचित

    By Rakesh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:17 PM (IST)

    लखीमपुर में डेढ़ लाख राशन कार्ड धारकों के नाम काटे जाएंगे। इन लोगों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है और पिछले चार-पांच महीनों से राशन भी नहीं ले रहे हैं ...और पढ़ें

    डेढ़ लाख लोगों के कटेंगे राशनकार्ड।

    संवादसूत्र, लखीमपुर। अधिकारी बार-बार कहते रहे लेकिन जिले के डेढ़ लाख लोगों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई। ई-केवाईसी न कराने वाले लोग ही पिछले चार से पांच माह से राशन भी नहीं ले रहे हैं। पूर्ति विभाग ने इन्हें बार-बार चेताया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ।

    अब अधिकारियों ने ऐसे राशनकार्ड धारकों की सूची तैयार कर ली है। इनका नाम सूची से काट दिया जाएगा। जितने नाम कटेंगे, उतने ही नए लोगों का राशनकार्ड बनाया जाएगा।

    डीएसओ अंजनी सिंह ने बताया कि करीब 1.50 लाख यूनिट ऐसी हैं, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। साथ ही यह लोग चार माह से राशन भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इन यूनिटों का काम काट दिया जाएगा, ताकि इनकी जगह नए पात्रों के राशन कार्ड बनाए जा सके। इनको डाटा एकत्र कर लिया गया है।

    जिले में 8.40 लाख राशन कार्ड हैं, जिसमें 109618 अंत्योदय व 731218 पात्र गृहस्थी के उपभोक्ता हैं। अंत्योदय के उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 35 किलो राशन दिया जाता है, जबकि पात्र गृहस्थी के उपभोक्ताओं को पांच किलो राशन प्रति यूनिट दिया जाता है।

    जनपद में करीब 3080134 यूनिट है। डीएसओ का कहना है कि मौजूदा समय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का राशनकार्ड का कोटा फुल है।

    इसलिए जरूरतमंदों के राशनकार्ड नहीं बन पा रहे थे, लेकिन जो राशन नहीं ले रहे हैं और ई-केवाइसी नहीं कराई है, उनके नाम काटकर नए नामों को लाभ दिया जाएगा।