    धान खरीद में किसानों को मिलेगा बढ़ा समर्थन मूल्य, खुलेंगे 124 क्रय केंद्र

    By rakesh mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:48 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय नीति जारी की गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राहत मिलेगी जिसमें सामान्य धान का मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से। सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है।

    धान खरीद में किसानों को मिलेगा बढ़ा समर्थन मूल्य।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय नीति जारी कर दी है। इस वर्ष किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर राहत मिलेगी। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 69 रुपये प्रति क्विंटल यानी तीन प्रतिशत अधिक है।

    धान खरीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2026 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक की जाएगी। सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है।

    इसके लिए खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद और भारतीय खाद्य निगम समेत छह क्रय एजेंसियां तथा 124 क्रय केंद्र बनाए गए हैं।

    जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नमन पांडे खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों की सुविधा हेतु जिले में कुल 124 धान क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

    एजेंसीवार इनमें खाद्य विभाग के 36, पीसीएफ के 31, पीसीयू के 23, यूपीएसएस के 1, मंडी समिति के 2 तथा भारतीय खाद्य निगम के 31 केन्द्र शामिल हैं।

    तहसीलवार देखें तो सदर में 33, धौरहरा 8, पलिया 8, निघासन 15, मितौली 9, गोला 34 और मोहम्मदी में 17 केंद्र संचालित होंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

