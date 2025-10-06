क्या है अंतः फसली खेती? गन्ने की पैदावार तो बढ़ेगी... मोटी रकम भी मिलेगी; सरकार दे रही मिनीकिट

लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग ने गन्ना किसानों को रबी 2025-26 में गन्ने की पैदावार बढ़ाने और आय बढ़ाने के लिए सरसों की अंतःफसली खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। किसानों को मुफ्त में सरसों के बीज मिलेंगे। 15 ब्लॉकों में 12 हजार से ज्यादा मिनीकिट बांटे जाएंगे। किसान विभागीय पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं। इस योजना से किसानों को ज्यादा फायदा होगा।

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। रबी 2025-26 में गन्ने की पैदावार बढ़ाने और किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर देने के लिए कृषि विभाग ने सरसों की अंतःफसली खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों को शरदकालीन गन्ने के साथ चार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रमाणित सरसों का बीज निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए जनपद के सभी विकासखंडों में सरसों मिनीकिट का लक्ष्य तय किया गया है। फूलबेहड़, बेहजम, नकहा, गोला, बिजुआ, मोहम्मदी, पसगवां, मितौली, धौरहरा, ईसानगर, रमियाबेहड़, निघासन और पलिया सहित 15 ब्लॉकों में लगभग 12 हजार से अधिक मिनीकिट वितरित किए जाएंगे। सबसे अधिक 900 मिनीकिट बाकेगंज, धौरहरा, ईसानगर और रमियाबेहड़ ब्लॉकों को आवंटित किए गए हैं।