    क्या है अंतः फसली खेती? गन्ने की पैदावार तो बढ़ेगी... मोटी रकम भी मिलेगी; सरकार दे रही मिनीकिट

    By rakesh mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:47 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग ने गन्ना किसानों को रबी 2025-26 में गन्ने की पैदावार बढ़ाने और आय बढ़ाने के लिए सरसों की अंतःफसली खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। किसानों को मुफ्त में सरसों के बीज मिलेंगे। 15 ब्लॉकों में 12 हजार से ज्यादा मिनीकिट बांटे जाएंगे। किसान विभागीय पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं। इस योजना से किसानों को ज्यादा फायदा होगा।

    गन्ने के साथ सरसों की अंतःफसली खेती के लिए निश्शुल्क बीज उपलब्ध।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। रबी 2025-26 में गन्ने की पैदावार बढ़ाने और किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर देने के लिए कृषि विभाग ने सरसों की अंतःफसली खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों को शरदकालीन गन्ने के साथ चार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रमाणित सरसों का बीज निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

    इसके लिए जनपद के सभी विकासखंडों में सरसों मिनीकिट का लक्ष्य तय किया गया है। फूलबेहड़, बेहजम, नकहा, गोला, बिजुआ, मोहम्मदी, पसगवां, मितौली, धौरहरा, ईसानगर, रमियाबेहड़, निघासन और पलिया सहित 15 ब्लॉकों में लगभग 12 हजार से अधिक मिनीकिट वितरित किए जाएंगे। सबसे अधिक 900 मिनीकिट बाकेगंज, धौरहरा, ईसानगर और रमियाबेहड़ ब्लॉकों को आवंटित किए गए हैं।

    अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे विभागीय पोर्टल एग्री दर्शन डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर बुकिंग करा लें और संबंधित विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से बीज प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।