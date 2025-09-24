लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने फूलबेहड़ के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। दुर्गापुर बन्नी और कुसमौरी के स्कूलों में पढ़ाई उपस्थिति मध्याह्न भोजन और सफाई की जांच की गई। कम उपस्थिति पर अभिभावकों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए। बन्नी में अध्यापिका को नोटिस और कुसमौरी में पानी की समस्या पर नाराजगी जताई गई। शौचालयों की मरम्मत के आदेश दिए गए।

संवाद सूत्र, लखीमपुर। डीएम दुर्गा शक्ति नागaपाल ने बुधवार को विकास क्षेत्र फूलबेहड़ के परिषदीय विद्यालयों दुर्गापुर, बन्नी और कुसमौरी में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की भनक तक न लगने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। डीएम ने कक्षाओं की पढ़ाई, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, मिड-डे मील और विद्यालयों की साफ-सफाई की गहन समीक्षा की। इस दौरान बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी, डीपीआरओ विशाल सिंह और बीडीओ फूलबेहड़ सुमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर में मिड-डे मील मेन्यू के अनुसार पक रहा था, लेकिन 40 पंजीकृत बच्चों में केवल 18 ही मौजूद थे। डीएम ने अभिभावकों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। बच्चों की रीडिंग स्किल परखी और सही उत्तर देने वालों को टॉफी-चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया।

संविलियन विद्यालय बन्नी में 272 के मुकाबले 150 छात्र ही उपस्थित मिले। कमजोर बच्चों को आगे बैठाने के निर्देश का पालन न करने पर सहायक अध्यापिका आराधना मिश्रा पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। बच्चों से गणित और पढ़ाई की गुणवत्ता परखी गई और पंजिकाओं का बारीकी से निरीक्षण कर उन्हें नियमित दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

प्राथमिक विद्यालय कुसमौरी में छात्राओं ने अक्षर तो पहचाने लेकिन मात्राओं में कमी नजर आई। उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसमौरी में बाथरूम की पानी की सप्लाई बंद और टंकियां गायब मिलने पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई। परिसर की सफाई व अभिलेख समय से दर्ज करने की सख्त हिदायत दी।