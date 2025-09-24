लाखों की जमीन गंवाई, सिर पर छत नहीं, अफसरों ने दिए सिर्फ 1.20 लाख, चक्कर में पड़े कटान पीड़ित

लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान पीड़ितों को आवास बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये मिले हैं लेकिन उनके सामने जमीन की समस्या है। पीड़ितों का कहना है कि इतने कम पैसे में जमीन खरीदना और घर बनाना मुश्किल है। प्रशासन ने लुधौरी में जमीन खरीदने की बात कही है पर पीड़ित सदर तहसील में जमीन चाहते हैं।

अवनीश सिंह, लखीमपुर। शारदा नदी के कटान में अपना सबकुछ गवां चुके कटान पीड़ित एक नई समस्या में फंस गए हैं। अफसरों ने ग्रंट नंबर 12 के 47 कटान पीड़ित परिवारों को आवास बनवाने का 1.20 लाख रुपया दिया है, लेकिन उनके सामने समस्या यह है कि आवास बनवाने के जमीन नहीं है। कटान पीड़ितों का कहना है कि जितना पैसा मिला है, उसमें जमीन मिलेगी न आवास बन पाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह पैसा राजस्व विभाग की ओर से दिया गया है। इसी 1.20 लाख में उन्हें जमीन भी खरीदनी है और आवास भी बनवाना है। हैरान करने वाला यह है कि जिनका सबकुछ नदी छीन ले गई, वह इतने पैसे में क्या कर पाएंगे। जमीन मिलेगी और न ही आवास बन पाएगा।

सरकार जगह देगी तो घर बनवाएंगे जसपाल ने बताया कि पैसा तो आ गया है, लेकिन जमीन अभी तक प्रसाशन ने नहीं दी है। इतने पैसे से हम घर बनाएं या फिर जमीन खरीदें। इतने पैसे से तो एक सही कमरा भी नहीं बनाया जा सकता हैं। ब्रज बिहारी ने कहा कि 1.20 रुपये में जमीन नहीं कर पाएंगे। एक कमरा भी नहीं बनाया जा सकता है।

प्रशासन का कोई अधिकारी यहां देखने तक नहीं आया है। रामप्यारी ने बताया कि सरकार से जमीन नहीं मिली है। जहां पर जमीन मिलेगी वहीं पर घर बनवाएंगे। अभी तो बस बांध पर रह रहे हैं। एक दिन एसडीएम साहब आए थे और पूड़ी बांट कर चले गए तब से यहां कोई देखने भी नही आया है।

शिवकुमार ने कहा है किसी के पास जमीन नहीं है, सरकार जगह देगी तो घर बनवाएंगे। प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी चंद ने बताया कि यह पैसा ऊंट के मुंह में जीरा है। कोई भी अधिकारी हमारा हाल जानने नहीं आया है। पूजा ने भी पैसा आने की बाम कही है, लेकिन कहती हैं कि जमीन के बिना घर कैसे बनेगा।

इन लोगों का पैसा आया सुनीता, रोहित ,फूलमती ,रामप्यारी, बालक राम ,पुनन्न ,राम रतन, लक्ष्मी ,नवल किशोर ,पुष्पा देवी, प्यारलाल ,उषा रानी ,छत्रपाल, नरबेन्द ,अनरेंद्र ,सावित्री ,ललिता, सुमन, राजकुमारी, राम सिंह, संतोष, कमल, कमला देवी, विजय कुमार, वंदना, कामिनी, सीमा ,कामता, सुमन, राजाराम, रूपरानी, बलराम, जसपाल, धनवती, सीमा, भवानी, हरिश्चंद्र, बृज बिहारी, लक्ष्मी, रूपचंद, गिरधारी, शिवम प्रकाश, मस्तराम, मनोरमा, सियापति, किरण सहित लोगों के खाते में पैसा आ गया है।