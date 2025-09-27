लखीमपुर में 8वीं की छात्रा अशरा बनी एक दिन की कोतवाल, अधिकारियों के साथ सुनी फरियादियों की शिकायतें

मिशन शक्ति फेज पांच के तहत लखीमपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 95 छात्राओं ने कोतवाली का दौरा किया। एसडीएम सीओ और कोतवाल ने छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाई। कक्षा आठ की छात्रा अशरा को एक दिन के लिए कोतवाली प्रभारी बनाया गया। अधिकारियों ने महिला अधिकारों योजनाओं और आपातकालीन नंबरों की जानकारी दी। अशरा ने समाधान दिवस में शिकायतों की सुनवाई का तरीका सीखा।

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। मिशन शक्ति फेज पांच के तहत शनिवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय से 95 छात्राओं का एक दल कोतवाली पहुंचा। थाना समाधान दिवस में मौजूद एसडीएम शशिकांत मणि, सीओ शमशेर बहादुर सिंह और कोतवाल शिवाजी दुबे ने छात्राओं को कोतवाली परिसर, कार्यालय, रिकार्डरूम और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण कराकर पुलिस की कार्य प्रणाली समझाई।

इस दौरान अधिकारियों ने कक्षा आठ की छात्रा अशरा को एक दिन के लिए कोतवाली प्रभारी बनाया। मुख्य महिला आरक्षी माधुरी ने पुलिस के काम करने के तरीके बताए और यह भी समझाया कि कैसे वह खुद पुलिस में शामिल होकर देश सेवा कर सकती हैं।